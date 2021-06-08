Матір хлопчика перебувала у розпачі. Хлопчик зник, коли вона на хвилину відвернулась.

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Хлопчик поїхав на самокаті з дитячого майданчика

До патрульних приблизно о 21:00 підбігла стурбована жінка.

Вона сказала, що протягом години намагалась знайти 3-річного сина своєї знайомої, проте пошуки були безрезультатними.

Поліцейські приїхали до матері дитини. Вона була надзвичайно схвильована.

Жінка розповіла, що на мить відвернулась, а потім вже не змогла знайти свого сина на дитячому майданчику на вулиці Сихівській.

3-річний хлопчик поїхав звідти на самокаті у невідомому керунку.



Патрульні розшукали 3-річного втікача / Фото Патрульної поліції Львівщини

Маленький втікач проїхав 2 кілометри

Патрульні передали орієнтування усім екіпажам поліції, які були на Сихові. За лічені хвилини поліцейські знайшли хлопчика.

Він перебував майже за 2 кілометри від місця втечі – на вулиці Вернадського. Патрульні відвезли 40-річну маму з сином до відділу поліції для з'ясування обставин.

Зверніть увагу! У Львові 26 травня спецпризначенець дорогою на роботу знайшов зниклого 12-річного хлопчика. Цікаво, що правоохоронець вже вдруге знаходить цього ж школяра. Минулого разу він втік з дому в березні.