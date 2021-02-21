Патрульні затримали на гарячому двох ймовірних крадіїв автозапчастин на проспекті Червоної Калини. Ті встигли знати з авто значок та вартісну деталь. Чоловіки намагалися втекти. Один з них навіть закопався в сніг.

21 лютого, о 7 ранку львівські патрульні отримали виклик про невідомих біля автомобіля Mazda 6 на проспекті Червоної Калини. За отриманою інформацією, чоловіки дивно присіли біля автівки. Читайте також У Львові трапилась стрілянина: один з чоловіків потрапив до лікарні – фото Правоохоронці негайно вирушили на місце події. Помітивши службове авто поліцейських, ймовірні зловмисники почали втікати. Одного з двох затримали практично одразу. Іншого – через 10 хвилин. 36-річний чоловік дивно поводився. Він намагався сховатися від працівників патрульної поліції, закопавши себе у сніг під деревом в парку. Під час перевірки, правоохоронці виявили у нього пакетик з невідомим порошком. Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину. Осіб затримали. За попередньою інформацією патрульних, чоловіки причетні до кількох схожих епізодів.