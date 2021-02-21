У Львові крадій закопався в сніг, аби його не впіймали поліцейські: фото
Патрульні затримали на гарячому двох ймовірних крадіїв автозапчастин на проспекті Червоної Калини. Ті встигли знати з авто значок та вартісну деталь. Чоловіки намагалися втекти. Один з них навіть закопався в сніг.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
21 лютого, о 7 ранку львівські патрульні отримали виклик про невідомих біля автомобіля Mazda 6 на проспекті Червоної Калини. За отриманою інформацією, чоловіки дивно присіли біля автівки.
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Правоохоронці негайно вирушили на місце події. Помітивши службове авто поліцейських, ймовірні зловмисники почали втікати.
Одного з двох затримали практично одразу. Іншого – через 10 хвилин.
36-річний чоловік дивно поводився. Він намагався сховатися від працівників патрульної поліції, закопавши себе у сніг під деревом в парку. Під час перевірки, правоохоронці виявили у нього пакетик з невідомим порошком.
Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину.
Осіб затримали. За попередньою інформацією патрульних, чоловіки причетні до кількох схожих епізодів.
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