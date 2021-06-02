Реорганізацію запланували провести у 50% відділень, де лікували хворих на коронавірус. Заклади залишаться у резерві, тож за потреби там знову розгорнуть ліжка для пацієнтів.

Актуально Коронавірус у Львові: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях

На Львівщині значно впав рівень захворюваності на COVID-19

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірина Шурпяк розповіла, що на Львівщині жоден заклад не зачинять, адже мовиться лише про реорганізацію відділень для хворих на коронавірус.

Це пов'язано з тим, що є спад захворюваності. Наприклад, станом на сьогодні у медичних закладах Львівщини із коронавірусом перебуває 665 осіб, хоча всього розгорнуто 5 тисяч ліжок, що становить не повних 14% завантаженості,

– зазначила посадовиця.

За її словами, на рівні МОЗ вирішили реорганізувати мережу, щоб заклади, які раніше були опорними, повернулися до звичного ритму роботи. Так лікарні знову зможуть надавати медичну допомогу за іншими пакетами, які є законтрактованими з НСЗУ. Шурпяк додала, що це досить логічний процес, адже медзаклади не повинні простоювати.

Цікаво На "Арені Львів" протягом вихідних вакцинували понад 1000 людей

Медзаклади перейдуть у резерв

Шурпяк розповіла, що медзаклади після реорганізації все одно залишаться у резерві. Там за потреби знову розгорнуть ліжкомісця для пацієнтів з коронавірусом. У МОЗ поки не вирішили, які саме заклади реорганізують. Проте в області з понад 20 лікарень, у яких перебувають хворі на COVID-19, може залишитися лише половина.

"Це не рішення Львівської області чи міста. Зміни відбуваються на загальнодержавному рівні. Саме зараз МОЗ та НСЗУ розробляють проєкт наказу, який буде включати перелік закладів та їх критерії надання допомоги. Його оприлюднять уже найближчим часом", – зазначила посадовиця.

За її словами, у найпотужніших медзакладах Львівщини точно продовжуватимуть приймати пацієнтів з коронавірусом. Адже там є великі кисневі мережі, необхідні реанімаційні відділення та кваліфіковані працівники, які вже знають, як якісно вилікувати таких хворих. Зокрема, мовиться про Центр легеневого здоров'я, львівську інфекційну лікарню тощо.

Зверніть увагу! За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я, на Львівщині є 3 лікарні, у яких станом на 2 червня немає жодного хворого на коронавірус – Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії ЦОЗ Укрзалізниці, Жидачівська ЦРЛ та Старосамбірська ЦРЛ.

На Львівщині, ймовірно, зросте кількість хворих

Шурпяк розповіла, що будь-яка епідемія – це хвилеподібний процес. Тож, цілком ймовірно, що вже восени на Львівщині можливий ріст захворюваності на коронавірус. Відтак, за словами посадовиці, літній період слід використати якомога продуктивніше. Наприклад, подбати про вакцинацію.

"Важливе значення має те, скільки людей буде провакциновано. Зараз ми залучаємо додаткові потужності, щоб щепити якомога більшу кількість людей", – зазначила Шурпяк.

Вона додала, що також варто пам'ятати про те, що вірус має властивість мутувати. Саме тому, попри вакцинацію, на Львівщині може знову збільшитись кількість хворих на COVID-19.