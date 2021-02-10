Турецький лоукостер Pegasus Airlines відкрив продаж квитків на прямі сезонні рейси Львів – Бодрум. Літаки компанії почнуть курсувати з 2 червня 2021 року.

Компанія вже внесла рейс Львів – Бодрум у розклад польотів до 30 жовтня 2021 року. Літаки курсуватимуть тричі на тиждень.

Цікаво SkyUp навесні запустить рейси з Києва до ще одного міста Франції: ціни та розклад

Як виконуватимуть рейси Львів – Бодрум

Графік рейсів Львів – Бодрум передбачає польоти вночі тричі на тиждень щопонеділка, щосереди та щосуботи.

Вильоти з Бодрума відбуватимуться о 1:40. Літак прибуватиме до Львова о 4:05.

Зворотні вильоти зі Львова відбуватимуться о 4:45. Так, в Бодрум авіасудно прибуватиме о 6:45.

Мінімальна ціна квитка на рейс Львів – Бодрум в один бік починається від 76 доларів. Такий квиток враховує перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами 55х40х20 сантиметрів без обмеження ваги. Вартість квитка з урахуванням багажу вагою 20 кілограмів становить від 84 доларів в один бік.