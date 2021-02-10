Лоукостер Pegasus Airlines відкрив продаж квитків на рейси зі Львова до Туреччини: деталі

Джерело:Аvianews.com
Турецький лоукостер Pegasus Airlines відкрив продаж квитків на прямі сезонні рейси Львів – Бодрум. Літаки компанії почнуть курсувати з 2 червня 2021 року.
Компанія вже внесла рейс Львів – Бодрум у розклад польотів до 30 жовтня 2021 року. Літаки курсуватимуть тричі на тиждень.
Цікаво SkyUp навесні запустить рейси з Києва до ще одного міста Франції: ціни та розклад
Графік рейсів Львів – Бодрум передбачає польоти вночі тричі на тиждень щопонеділка, щосереди та щосуботи.
Мінімальна ціна квитка на рейс Львів – Бодрум в один бік починається від 76 доларів. Такий квиток враховує перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами 55х40х20 сантиметрів без обмеження ваги. Вартість квитка з урахуванням багажу вагою 20 кілограмів становить від 84 доларів в один бік.Зверніть увагу! Рейс Бодрум – Львів – не новий для лоукостера Pegasus Airlines. Авіакомпанія у 2020 році вже обслуговувала цей маршрут в сезоні літньої навігації. Також протягом усього року лоукостер виконує прямі рейси зі Львова до стамбульського аеропорту Сабіха Гекчен і пропонує пасажирам пересадки на інші свої міжнародні й внутрішні маршрути.