Перебігав дорогу і загинув: на Львівщині чоловіка збили одразу 2 автівки – фото
На Львівщині 16 грудня 50-річний чоловік перебігав дорогу. Спочатку його збив Ford, а потім переїхав фургон Volkswagen. Пішохід загинув на місці ДТП.
Аварія трапилась близько 17:30 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- Близько 17:30 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська 45-річний водій автівки Ford збив пішохода, 50-річного жителя одного з сіл району, який перебігав дорогу.
- Після цього на чоловіка наїхав фургон Volkswagen, який їхав позаду Ford.
- За кермом фургона перебував 41-річний водій.
- Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям.
- Чоловік помер на місці аварії.
Пішохода, який перебігав дорогу, переїхали 2 авто / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП.
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