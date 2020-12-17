На Львівщині 16 грудня 50-річний чоловік перебігав дорогу. Спочатку його збив Ford, а потім переїхав фургон Volkswagen. Пішохід загинув на місці ДТП.

Аварія трапилась близько 17:30 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

Близько 17:30 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська 45-річний водій автівки Ford збив пішохода, 50-річного жителя одного з сіл району, який перебігав дорогу.

Після цього на чоловіка наїхав фургон Volkswagen, який їхав позаду Ford.

За кермом фургона перебував 41-річний водій.

Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям.

Чоловік помер на місці аварії.



Пішохода, який перебігав дорогу, переїхали 2 авто / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП.