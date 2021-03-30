У Львові продовжили посилений карантин, оскільки триває зростання кількості хворих на COVID-19. Однак перед Великодніми святами обмеження можуть знову послабити.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він додав, що також наразі ведуться розмови з місцевими підприємцями.

Увага Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня

За його словами, дуже важливо пояснити, особливо всім ФОПам, про важливість карантину, щонайменше до 12 квітня.

Вже перед Великоднем ми дозволимо більшу активність, тому що зараз і так досить спокійний сезон,

– наголосив Садовий.

Він також додав, регіональні локдауни мають свій вплив, хоч і не стовідсотковий. А тих, хто порушуватиме обмеження – штрафуватимуть.

У Львові продовжили карантин до 12 квітня: Садовий пояснив, чому

За його словами, кількість госпіталізованих перевалила за тисячу. Станом на 30 березня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1 017 людей.

Садовий наголосив, що резерв ліжок спершу планували у 1 300 місць, сьогодні ж збільшують його до 2 000.

"Але якщо буде така динаміка, коли щодня плюс 60 – 70 нових хворих, то це буде складно. Тому на прохання головних лікарів всіх наших ковідних лікарень, ми на комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення продовжити карантин до 12 квітня", – пояснив Садовий.

Тож міський голова закликав жителів Львова максимально дотримуватись обмежень та без зайвої потреби не виходити з дому.

Обмеження, які діють у Львові

Транспорт перейде в режим спецперевезень, пільговий проїзд скасовують.

Усі дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп для дітей.

Школярі продовжать навчатися дистанційно.

Непродовольчі та будівельні магазини, також заклади харчування можуть працювати тільки на виніс та за попереднім замовленням.

Всі ринки зачиняють.

Літні майданчики теж не працюватимуть щонайменше до 12 квітня.

Будь-які масові заходи заборонені.

Садовий про локдаун у Львові: дивіться відео 24 каналу