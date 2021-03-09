У Львові трапилась жорстока бійка між підлітками / Фото з відкритих джерел

Правоохоронці 7 березня затримали підлітків, які жорстоко побились в одному зі спальних районів Львова. В 15-річного хлопця медики діагностували перелом та множинні травми, а в 17-річного – ножові поранення.