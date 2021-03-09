Переломи та ножові поранення: у Львові жорстоко побились підлітки
У Львові трапилась жорстока бійка між підлітками / Фото з відкритих джерел
Правоохоронці 7 березня затримали підлітків, які жорстоко побились в одному зі спальних районів Львова. В 15-річного хлопця медики діагностували перелом та множинні травми, а в 17-річного – ножові поранення.
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони встановлюють обставини події.
Читайте також Львів'янин 4 рази вистрілив в перехожого й вкоротив собі віку: фото
У Львові побились підлітки
- Близько 20:15 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Любінській відбувається бійка між підлітками.
- За вказаною адресою негайно виїхали поліцейські.
- На місці події правоохоронці побачили підлітків віком від 15 до 17 років. Усі хлопці були львів'янами.
- Медики госпіталізували 2 учасників бійки.
- В одного з них, 15-річного хлопця, діагностували перелом та множинні забої тіла, а в іншого, 17-річного, – ножові поранення.
- Поліцейські вилучили та скерували на експертизу ніж, яким, ймовірно, поранили неповнолітнього.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські намагаються встановити усі обставини події.
Поділитися новиною