Переломи та ножові поранення: у Львові жорстоко побились підлітки

9 березня 2021 , 13:40
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Джерело:

поліція Львівщини

Правоохоронці 7 березня затримали підлітків, які жорстоко побились в одному зі спальних районів Львова. В 15-річного хлопця медики діагностували перелом та множинні травми, а в 17-річного – ножові поранення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони встановлюють обставини події.

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У Львові побились підлітки

  • Близько 20:15 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Любінській відбувається бійка між підлітками.
  • За вказаною адресою негайно виїхали поліцейські.
  • На місці події правоохоронці побачили підлітків віком від 15 до 17 років. Усі хлопці були львів'янами.
  • Медики госпіталізували 2 учасників бійки.
  • В одного з них, 15-річного хлопця, діагностували перелом та множинні забої тіла, а в іншого, 17-річного, – ножові поранення.
  • Поліцейські вилучили та скерували на експертизу ніж, яким, ймовірно, поранили неповнолітнього.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські намагаються встановити усі обставини події.