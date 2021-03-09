Переломи та ножові поранення: у Львові жорстоко побились підлітки

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 7 березня затримали підлітків, які жорстоко побились в одному зі спальних районів Львова. В 15-річного хлопця медики діагностували перелом та множинні травми, а в 17-річного – ножові поранення.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони встановлюють обставини події.
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські намагаються встановити усі обставини події.