Хотів перепаркуватись: у Львові п'яний водій позашляховика без прав влетів у замет – фото

Львівські патрульні 16 лютого виписали адмінпротокол на п'яного водія позашляховика, у якого не було прав. Чоловік застряг у заметі й не міг виїхати зі снігової пастки.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Героїв УПА та Боберського. На п'яного водія протягом року виписали кілька постанов та адмінпротоколів.

До теми У Львові посеред дороги п'яний чоловік розтрощив 2 автівки та відгамселив водіїв: фото

Як чоловік потрапив у замет

Вночі 16 лютого патрульні отримали виклик про те, що на перехресті вулиць Героїв УПА та Боберського позашляховик вʼїхав у кучугуру снігу.

Правоохоронці негайно вирушили на місце виклику. Там вони побачили автівку Kia Sorento, яка не могла виїхати зі снігової пастки.

За кермом перебував 49-річний львів'янин.

Патрульні одразу помітили, що чоловік був п'яний.

На запитання, чому водій сів за кермо у стані сп'яніння, він відповів лише, що хотів перепаркуватись.

Виявилось, що Залізничний райсуд у березні 2020 року позбавив львів'янина посвідчення водія.

Тоді його притягнули до відповідальності за керування автівкою в нетверезому стані.

З того часу правоохоронці неодноразово виносили на порушника постанови за кермування автомобілем без посвідчення водія.



У п'яного водія не було водійських прав / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці склали на водія ще один протокол

Патрульні склали на водія адмінпротокол за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння вдруге за рік". Також правоохоронці винесли на нього постанови.

Патрульні скерували рапорт у відділ поліції для відкриття кримінального провадження за "умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили". Санкція статті передбачає покарання – від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу або позбавленням волі терміном до 3 років.