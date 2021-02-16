Хотів перепаркуватись: у Львові п'яний водій позашляховика без прав влетів у замет – фото

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Львівські патрульні 16 лютого виписали адмінпротокол на п'яного водія позашляховика, у якого не було прав. Чоловік застряг у заметі й не міг виїхати зі снігової пастки.
Інцидент трапився на перехресті вулиць Героїв УПА та Боберського. На п'яного водія протягом року виписали кілька постанов та адмінпротоколів.
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У п'яного водія не було водійських прав / Фото Патрульної поліції Львівщини
Патрульні склали на водія адмінпротокол за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння вдруге за рік". Також правоохоронці винесли на нього постанови.
Патрульні скерували рапорт у відділ поліції для відкриття кримінального провадження за "умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили". Санкція статті передбачає покарання – від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу або позбавленням волі терміном до 3 років.