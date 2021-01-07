На Львівщині суд виніс вирок контрабандистові. Чоловік переправляв у Польщу значні партії сигарет за допомогою саморобного вертольота.

Саморобний літальний апарат контрабандиста знайшли прикордонники у селі Библо, що біля Нижанковичів. Чоловік був змушений зробити аварійну посадку, бо його вертоліт поламався. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як чоловік переправляв сигарети у Польщу

Прикордонники 15 березня 2018 року у селі Библо знайшли саморобний літальний апарат з мотором від мотоцикла BMW.

У ньому лежали 10 ящиків контрабандних сигарет.

Вертоліт поламався, тому пілоту не вдалось переправити їх у Польщу.

Контрабандист був змушений здійснити аварійну посадку в полі.

У вироку суду, винесеному наприкінці грудня 2020 року, вказано, що пілотом саморобного апарата був житель міста Бурштин.



Вертоліт контрабандиста поламався, і його знайшли прикордонники / Фото ZAXID.NET

Як проходив суд

У березні 2018 року контрабандист не зміг переправити сигарети. Проте чоловік раніше здійснював польоти через кордон на своєму саморобному вертольоті. Врешті контрабандист уклав угоду з прокурором про визнання вини.

Суддя Юрій Пошивак визнав чоловіка винним у порушенні правил міжнародних польотів та замаху на кримінальне правопорушення. Його оштрафували на 18,7 тисячі гривень.