У Львові 11 січня затримали зловмисника, який підстрелив охоронця на "Різдвяному ярмарку". Між чоловіками виник конфлікт, тож гарячковий львів'янин дістав револьвер та вистрелив у противника.

Інцидент трапився близько 21:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік підстрелив охоронця "Різдвяного ярмарку"

Близько 21:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові поранили чоловіка.

На місце виклику одразу виїхали поліцейські.

Потерпілим виявився співробітник служби охорони ярмарку, 33-річний житель Мостиського району.

Правоохоронці встановили, що чоловіка підстрелив відвідувач "Різдвяного ярмарку" – 45-річний львів’янин.

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник здійснив постріл з револьвера.

Куля влучила в охоронця. Медики надали йому допомогу.



Зловмисник підстрелив охоронця під час сварки / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікові

Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліцейські вилучили зброю, з якої стріляв чоловік, та скерували її на експертизу. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.