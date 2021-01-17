У Карпатах рятувальники та волонтери 2 дні розшукували заблукалого туриста зі Львова. 15 січня його знайшли вже на території Румунії. Чоловік був настільки виснажений, що пересувався на 4-ох кінцівках.

"Я 5 днів не бачив людей", – заблукалий

Туриста знайшли завдяки світлу від ліхтарика. Про це ТСН розповів рятувальник-волонтер Богдан Фаштрига.

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Ми побачили самотній ліхтарик в лісі, він був приблизно в 400 метрах від координат з наметом,

– пригадав Фаштрига.

На своїй сторінці у фейсбуці волонтер розповів, що коли вони натрапили на заблукалого Степана, на руках у нього були шкарпетки. Він відгортав сніг, аби пересуватися.

"О, люди! Давно так людей не бачив, 5 днів", – такою була перша реакція львів'янина, розповів рятувальник.

Пошуковики кажуть, якби не вийшли за Степаном відразу, то до світанку він міг би не дожити. Туриста транспортували до притулку 15 годин.

Туриста спускали на санках

"У потерпілого ще не було снігоступів і кожен крок по цілині – це просто провал по пояс, тому що дуже багато свіжого і морозного снігу випало. Ми в результаті з напарником просто пробивали дорогу своїми лижами. Вгору він йшов, а вниз ми його спускали на санях", – розповів волонтер Олексій Тригубяк.

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Далі рятувальники ще 4 кілометри на спеціальних ношах транспортували туриста від притулку в Рахів.

Заблукалий не був екіпірований

За словами волонтера-рятувальника, Степан був екіпірований як новачок. Його спорядження не було розраховане для зимових гір. Наприклад, намет, зламався під тиском снігу. У рюкзаку було багато зайвих речей: приладдя для малювання, різні побутові речі, "які потрібні в готелях, а не в туристичному поході".

Керівник гірської пошуково-рятувальної частини ДСНС Закарпаття Олександр Гуляк розповів, що Степан був сам в горах 8 днів. Рятувальник наголосив, що не можна йти в гори самому, особливо коли є небезпека сходження лавин.

Зверніть увагу! За словами волонтерів, Спепан вирішив здійснити сходження на гору піп Іван – висотою 1936 метрів. Проте через сильний снігопад 14 січня він заблукав. Чоловік сам зателефонував рятувальникам та своєму товаришу і поскаржився, що його намет засипає снігом.