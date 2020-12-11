Перевищення норми алкоголю в 11 разів: директорку "А-Банку" позбавили водійських прав
У Львові відбулось судове засідання щодо порушення правил дорожнього руху регіональною директоркою "А-Банку" Юлією Турик. У жовтні її автівку зупинили на проспекті Свободи. Тест на алкоголь показав значне перевищення норми алкоголю – майже в 11 разів.
Юлія Турик та її адвокат на судове засідання не прийшли. Суд позбавив жінку водійських прав. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як затримали п'яну директорку "А-Банку"
- Правоохоронці 16 жовтня зупинили на проспекті Свободи автівку Турик Lexus RХ 450h.
- Водійка перебувала у стані сп'яніння. Поліцейські запропонували їй пройти тест на алкоголь.
- Алкотестер показав перевищення алкоголю в 11 разів – 2,15 проміле.
- Правоохоронці склали на Турик протокол за керування автівкою в стані сп'яніння.
- На момент затримання вона була регіональною директоркою "А-Банку".
- У судовій постанові зазначили, що Турик наразі є тимчасово безробітною. Але інформацію про своє місце праці у соцмережах вона поки не змінила.
Дивіться відео, як зупинили Lexus Юлії Турик
Який вирок виніс суд
Спочатку судове засідання призначили на 3 грудня. Адвокат Турик клопотав перенести суд на 7 грудня. Однак на засідання ні Турик, ні її адвокат не з'явились. На думку суду, так колишня директорка "А-Банку" намагалась затягнути розгляд справи.
Суддя Ірина Волоско дослідила матеріали справи та визнала Турик винною. Суд виніс вирок – оштрафувати жінку на 10,2 тисячі гривень та позбавити її водійських прав на рік.
Проте на рішення суду ще можна подати апеляцію.
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