Перевищив норму алкоголю у 22 рази: у центрі Львова патрульні зупинили п'яного водія – відео
У центрі Львова патрульні зупинили дуже п'яного водія / Патрульна поліція Львівщини
У центрі Львова 20 лютого патрульні зупинили дуже п'яного водія Mercedes-Benz ML. Перевірка на алкоголь показала перевищення дозволеної норми у 22 рази – 4.35 проміле.
Джерело:ZAXID.NET
Водій погодився пройти перевірку на стан сп'яніння. Проте після неї не хотів погоджуватись з результатом.
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Як патрульні зупинили п'яного водія
- Інцидент трапився увечері 20 лютого. Водій автівки Mercedes-Benz ML рухався заднім ходом вулицею Гнатюка, тому його зупинили патрульні.
- Чоловік погодився пройти тест на рівень алкоголю у крові.
- Пристрій Drager показав результат 4,35 проміле, який майже у 22 рази перевищує норму алкоголю.
- 34-річний водій не погодився з результатом, який показала перевірка.
- Проте чоловік відмовився їхати у медзаклад, щоб здати аналіз на стан сп'яніння.
- Патрульні склали на нього протокол за "керування автомобілем у нетверезому стані".
- Після цього водій залишив свою автівку та пішов пішки.
- Невдовзі суд обере порушнику покарання.
Дивіться відео, як патрульні зупинили п'яного водія:
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