У центрі Львова 20 лютого патрульні зупинили дуже п'яного водія Mercedes-Benz ML. Перевірка на алкоголь показала перевищення дозволеної норми у 22 рази – 4.35 проміле.

Водій погодився пройти перевірку на стан сп'яніння. Проте після неї не хотів погоджуватись з результатом. Цікаво Їздив п'яним на скутері: у Львові екскур'єра Glovo позбавили водійських прав Як патрульні зупинили п'яного водія Інцидент трапився увечері 20 лютого. Водій автівки Mercedes-Benz ML рухався заднім ходом вулицею Гнатюка, тому його зупинили патрульні.

Чоловік погодився пройти тест на рівень алкоголю у крові.

Пристрій Drager показав результат 4,35 проміле, який майже у 22 рази перевищує норму алкоголю.

34-річний водій не погодився з результатом, який показала перевірка.

Проте чоловік відмовився їхати у медзаклад, щоб здати аналіз на стан сп'яніння.

Патрульні склали на нього протокол за "керування автомобілем у нетверезому стані".

Після цього водій залишив свою автівку та пішов пішки.

Невдовзі суд обере порушнику покарання. Дивіться відео, як патрульні зупинили п'яного водія: