Перевищив норму алкоголю у 22 рази: у центрі Львова патрульні зупинили п'яного водія – відео

23 лютого 2021 , 15:36
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Джерело:

ZAXID.NET

У центрі Львова 20 лютого патрульні зупинили дуже п'яного водія Mercedes-Benz ML. Перевірка на алкоголь показала перевищення дозволеної норми у 22 рази – 4.35 проміле.

Водій погодився пройти перевірку на стан сп'яніння. Проте після неї не хотів погоджуватись з результатом.

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Як патрульні зупинили п'яного водія

  • Інцидент трапився увечері 20 лютого. Водій автівки Mercedes-Benz ML рухався заднім ходом вулицею Гнатюка, тому його зупинили патрульні.
  • Чоловік погодився пройти тест на рівень алкоголю у крові.
  • Пристрій Drager показав результат 4,35 проміле, який майже у 22 рази перевищує норму алкоголю.
  • 34-річний водій не погодився з результатом, який показала перевірка.
  • Проте чоловік відмовився їхати у медзаклад, щоб здати аналіз на стан сп'яніння.
  • Патрульні склали на нього протокол за "керування автомобілем у нетверезому стані".
  • Після цього водій залишив свою автівку та пішов пішки.
  • Невдовзі суд обере порушнику покарання.

Дивіться відео, як патрульні зупинили п'яного водія: