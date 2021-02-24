Співробітники Галицької митниці 24 лютого викрили контрабандиста. В обшивці дверей та стелі автівки чоловіка митники знайшли 1,7 тисячі пачок сигарет.

Інцидент трапився вночі на пункті пропуску Шегині – Медика. Митники скерують справу до суду.

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Як затримали контрабандиста

Вночі на пункті пропуску Шегині – Медика митники завадили спробі незаконного переміщення понад 1,7 тисячі пачок сигарет.

Цигарки намагався вивезти до Польщі 34-річний житель Чернівецької області.

Для цього він обрав смугу руху "зелений коридор", що означало, що чоловік не перевозить товари, які потребують обов'язкового декларування.

Сигарети без марок акцизного збору України він приховав у порожнинах автівки Mercedes-Benz Vito, зокрема за обшивкою дверей та стелі.



Авто зупинили на пункті пропуску Шегині – Медика / Фото Галицької митниці

Яке покарання загрожує чоловікові

Митники склали протокол про порушення митних правил за "переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю". Санкція статті передбачає покарання – штраф в розмірі 100% вартості товарів з наступною їх конфіскацією.

Митники вилучили контрабандні сигарети. Їхню вартість встановить експертиза. Невдовзі справу скерують до суду.



В автівці знайшли 1,7 тисячі пачок сигарет / Фото Галицької митниці



Чоловік перевозив сигарети в обшивці авто / Фото Галицької митниці



Митники скерують справу до суду / Фото Галицької митниці



Суд обере чоловікові покарання / Фото Галицької митниці