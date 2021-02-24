Перевозив 1,7 тисячі пачок сигарет в обшивці авто: митники затримали контрабандиста – фото
Співробітники Галицької митниці 24 лютого викрили контрабандиста. В обшивці дверей та стелі автівки чоловіка митники знайшли 1,7 тисячі пачок сигарет.
Джерело:Галицька митниця
Інцидент трапився вночі на пункті пропуску Шегині – Медика. Митники скерують справу до суду.
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Як затримали контрабандиста
- Вночі на пункті пропуску Шегині – Медика митники завадили спробі незаконного переміщення понад 1,7 тисячі пачок сигарет.
- Цигарки намагався вивезти до Польщі 34-річний житель Чернівецької області.
- Для цього він обрав смугу руху "зелений коридор", що означало, що чоловік не перевозить товари, які потребують обов'язкового декларування.
- Сигарети без марок акцизного збору України він приховав у порожнинах автівки Mercedes-Benz Vito, зокрема за обшивкою дверей та стелі.
Авто зупинили на пункті пропуску Шегині – Медика / Фото Галицької митниці
Яке покарання загрожує чоловікові
Митники склали протокол про порушення митних правил за "переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю". Санкція статті передбачає покарання – штраф в розмірі 100% вартості товарів з наступною їх конфіскацією.
Митники вилучили контрабандні сигарети. Їхню вартість встановить експертиза. Невдовзі справу скерують до суду.
В автівці знайшли 1,7 тисячі пачок сигарет / Фото Галицької митниці
Чоловік перевозив сигарети в обшивці авто / Фото Галицької митниці
Митники скерують справу до суду / Фото Галицької митниці
Суд обере чоловікові покарання / Фото Галицької митниці
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