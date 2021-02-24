Перевозив 1,7 тисячі пачок сигарет в обшивці авто: митники затримали контрабандиста – фото

Джерело:Галицька митниця
Співробітники Галицької митниці 24 лютого викрили контрабандиста. В обшивці дверей та стелі автівки чоловіка митники знайшли 1,7 тисячі пачок сигарет.
Інцидент трапився вночі на пункті пропуску Шегині – Медика. Митники скерують справу до суду.
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Авто зупинили на пункті пропуску Шегині – Медика / Фото Галицької митниці
Митники склали протокол про порушення митних правил за "переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю". Санкція статті передбачає покарання – штраф в розмірі 100% вартості товарів з наступною їх конфіскацією.
Митники вилучили контрабандні сигарети. Їхню вартість встановить експертиза. Невдовзі справу скерують до суду.
В автівці знайшли 1,7 тисячі пачок сигарет / Фото Галицької митниці
Чоловік перевозив сигарети в обшивці авто / Фото Галицької митниці
Митники скерують справу до суду / Фото Галицької митниці
Суд обере чоловікові покарання / Фото Галицької митниці