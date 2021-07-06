Перевозив у баку сигарети: львівські митники забрали у чоловіка авто – фото

Інцидент трапився у пункті пропуску Краківець – Корчова. Справу розглядатиме суд.

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У баку виявили 300 пачок сигарет

Приблизно о 23:30 у пункт пропуску Краківець – Корчова прибув мікроавтобус Mersedes-Benz.

Для в'їзду в Польщу водій обрав смугу руху "червоний коридор".

У митників виникла підозра, що в автомобілі можуть бути приховані товари.

Вони подали запит до єдиної автоматизованої інформаційної системи.

Працівники митниці з'ясували, що на цього водія, 34-річного жителя одного з сіл Яворівщини, у травні складали протокол за порушення митних правил.

Автівку відразу відправили на поглиблений огляд.

Так, митники знайшли у сховищі, яке обладнали у паливному баку, 300 пачок сигарет "МИНСК SUPERSLIM" без акцизних марок.



Водій намагався провезти у Польщу сигарети / Львівська митниця

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Водієві загрожує конфіскація автівки

На чоловіка склали протокол за "переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю". За таке правопорушення йому загрожує штраф у розмірі 200% вартості товарів з їхньою наступною конфіскацією. Також у чоловіка можуть конфіскувати авто.

Митники вилучили у водія сигарети та автомобіль. Вартість контрабанди встановить експертиза. Невдовзі справу скерують до суду, який і обере чоловікові покарання.



Чоловік заховав контрабанду у паливний бак / Львівська митниця



На водія вже складали протокол про порушення митних правил / Львівська митниця



Цього разу митники знайшли 300 пачок сигарет / Львівська митниця



У водія вилучили контрабандні товари та авто / Львівська митниця