На Львівщині 29 листопада затримали росіянина, який перевозив нелегалів з Азії. У автівці зловмисника їхали 3 чоловіків – 2 громадян Узбекистану та один – Таджикистану.

Автівку з нелегалами зупинили на трасі Львів – Ужгород. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби. Цікаво Закарпатський прикордонник разом зі священником літали по контрабанду на автожирі: фото Як затримали росіянина, який перевозив нелегалів Прикордонний наряд відділу "Сянки" зупинив автомобіль Volkswagen.

За кермом автівки перебував росіянин. Окрім водія в Volkswagen були ще 3 іноземців.

У пасажирів не було усіх необхідних документів. Також ніхто не міг чітко пояснити, куди вони їдуть.

Росіянин мав посвідку про тимчасове проживання в Україні.

Двоє чоловіків назвалися громадянами Узбекистану.

Ще один пасажир був громадянином Таджикистану та мав при собі документи.

У багажнику автівки прикордонники виявили речі та запас продуктів. Дивіться відео затримання нелегалів на Львівщині: Що загрожує чоловікам Порушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінпротоколів за незаконний перетин або спробу незаконного перетину держкордону України. Дії водія, громадянина Російської Федерації, підпадають під ознаки правопорушень, які передбачені 2 статтями: Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України;

Порушення прикордонного режиму в пунктах пропуску через держкордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.