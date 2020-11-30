Перевозив нелегалів з Азії: на Львівщині затримали росіянина – відео
На Львівщині 29 листопада затримали росіянина, який перевозив нелегалів з Азії. У автівці зловмисника їхали 3 чоловіків – 2 громадян Узбекистану та один – Таджикистану.
Автівку з нелегалами зупинили на трасі Львів – Ужгород. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
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Як затримали росіянина, який перевозив нелегалів
- Прикордонний наряд відділу "Сянки" зупинив автомобіль Volkswagen.
- За кермом автівки перебував росіянин. Окрім водія в Volkswagen були ще 3 іноземців.
- У пасажирів не було усіх необхідних документів. Також ніхто не міг чітко пояснити, куди вони їдуть.
- Росіянин мав посвідку про тимчасове проживання в Україні.
- Двоє чоловіків назвалися громадянами Узбекистану.
- Ще один пасажир був громадянином Таджикистану та мав при собі документи.
- У багажнику автівки прикордонники виявили речі та запас продуктів.
Дивіться відео затримання нелегалів на Львівщині:
Що загрожує чоловікам
Порушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінпротоколів за незаконний перетин або спробу незаконного перетину держкордону України.
Дії водія, громадянина Російської Федерації, підпадають під ознаки правопорушень, які передбачені 2 статтями:
- Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України;
- Порушення прикордонного режиму в пунктах пропуску через держкордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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