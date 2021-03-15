У Львові починає діяти перший етап локдауну, – Садовий

У Львові кількість хворих на коронавірус зросла на 30%, порівняно з минулим тижнем. Тому міська комісія ТЕБ і НС вирішила ввести частковий локдаун. Зокрема, перевести школярів старших класів на дистанційне навчання

Наразі Львів перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Проте у місті кількість хворих на коронавірус невпинно росте.

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Школярів переводять на дистанційне навчання

Учнів 5 – 11 класів усіх шкіл Львова з 16 березня переведуть на дистанційне навчання. Також припинять роботу всі заклади позашкільної освіти – гуртки, секції тощо. Своєю чергою, школярі 1 – 4 класів продовжать навчання у звичному режимі.

За словами мера Львова Андрія Садового, такі заходи ввели у зв'язку зі складною епідемситуацією у місті. Школярі старших класів не ходитимуть до школи протягом наступних 2 тижнів.

Це перший крок, щоби не потрапити в червону зону,

– зазначив Садовий.

У місті скасують усі спортивні змагання, які планували проводити у закритих приміщеннях.

У Львові збільшилась кількість хворих на коронавірус

За словами міського голови, у Львові, порівнюючи з минулим тижнем, зафіксували зростання захворюваності на 30%. Минулого тижня 120 львівських вчителів захворіли на коронавірус. Проте станом на 15 березня у місті є вже 150 хворих вчителів.

"Ріст серйозний і щодо дітей і щодо вчителів. Найсерйозніше – динаміка госпіталізації хворих у медичні заклади", – зазначив мер.

Садовий також додав, що місто перебуває за пів кроку від червоної зони, жорстокі обмеження якої передбачають закриття магазинів та ринків.

За словами заступника мера Львова Андрія Москаленка, ситуація з коронавірусом у Львові й справді стала складнішою. Львівські медики розповіли про кілька тенденцій:

Коронавірус почав вражати молодих людей без супутніх захворювань.

У Львові щоденно зростає кількість заповнених ліжкомісць для лікування хворих на коронавірус.

Коронавірус починає проявлятись швидше – не на 14, а вже на 6 – 8 день.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація на Львівщині викликає занепокоєння .За його словами, 48% інфікованих – жителі Львова. Тож міська влада повинна запровадити обмеження, щоб уникнути червоної зони карантину.

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Які ще обмеження ввели у Львові

Також мер міста просить поліцію звернути увагу на роботу нічних клубів. Адже протягом вихідних у нічних закладах міста зафіксували проведення заходів без дотримання протиепідемічних норм.

Ми сьогодні чітко дали меседж поліції. Якщо поліція не зуміє забезпечити закриття нічних клубів – це робитимуть вищі чиновники з Києва. Зокрема, звертатимемося до очільника МВС Авакова,

– додав Садовий.

За словами міського голови, у Львові громадський транспорт продовжуватиме працювати без змін. Проте перевозити пасажирів дозволяють лише на сидячих місцях.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу