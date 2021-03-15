У Львові починає діяти перший етап локдауну: школярів переведуть на дистанційне навчання
У Львові кількість хворих на коронавірус зросла на 30%, порівняно з минулим тижнем. Тому міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення перевести школярів старших класів на дистанційне навчання
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Наразі Львів перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Проте у місті кількість хворих на коронавірус невпинно росте.
Актуально Щеплення отримають не лише медики: на Львівщині почали вакцинацію публічних людей та активістів
Школярів переводять на дистанційне навчання
Учнів 5 – 11 класів усіх шкіл Львова з 16 березня переведуть на дистанційне навчання. Також припинять роботу всі заклади позашкільної освіти – гуртки, секції тощо. Своєю чергою, школярі 1 – 4 класів продовжать навчання у звичному режимі.
За словами мера Львова Андрія Садового, такі заходи ввели у зв'язку зі складною епідемситуацією у місті. Школярі старших класів не ходитимуть до школи протягом наступних 2 тижнів.
Це перший крок, щоби не потрапити в червону зону,
– зазначив Садовий.
Також у місті скасують усі спортивні змагання, які планували проводити у закритих приміщеннях.
У Львові збільшилась кількість хворих на коронавірус
За словами міського голови, у Львові, порівнюючи з минулим тижнем, зафіксували зростання захворюваності на 30%. Минулого тижня 120 львівських вчителів захворіли на коронавірус. Проте станом на 15 березня у місті є вже 150 хворих вчителів.
"Ріст серйозний і щодо дітей і щодо вчителів. Найсерйозніше – динаміка госпіталізації хворих у медичні заклади", – зазначив мер.
Садовий також додав, що місто перебуває за півкроку від червоної зони, жорстокі обмеження якої передбачають закриття магазинів та ринків.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною