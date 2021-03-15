У Львові кількість хворих на коронавірус зросла на 30%, порівняно з минулим тижнем. Тому міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення перевести школярів старших класів на дистанційне навчання

Наразі Львів перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Проте у місті кількість хворих на коронавірус невпинно росте.

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Школярів переводять на дистанційне навчання

Учнів 5 – 11 класів усіх шкіл Львова з 16 березня переведуть на дистанційне навчання. Також припинять роботу всі заклади позашкільної освіти – гуртки, секції тощо. Своєю чергою, школярі 1 – 4 класів продовжать навчання у звичному режимі.

За словами мера Львова Андрія Садового, такі заходи ввели у зв'язку зі складною епідемситуацією у місті. Школярі старших класів не ходитимуть до школи протягом наступних 2 тижнів.

Це перший крок, щоби не потрапити в червону зону,

– зазначив Садовий.

Також у місті скасують усі спортивні змагання, які планували проводити у закритих приміщеннях.

У Львові збільшилась кількість хворих на коронавірус

За словами міського голови, у Львові, порівнюючи з минулим тижнем, зафіксували зростання захворюваності на 30%. Минулого тижня 120 львівських вчителів захворіли на коронавірус. Проте станом на 15 березня у місті є вже 150 хворих вчителів.

"Ріст серйозний і щодо дітей і щодо вчителів. Найсерйозніше – динаміка госпіталізації хворих у медичні заклади", – зазначив мер.

Садовий також додав, що місто перебуває за півкроку від червоної зони, жорстокі обмеження якої передбачають закриття магазинів та ринків.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація на Львівщині викликає занепокоєння.За його словами, 48% інфікованих – жителі Львова. Тож міська влада повинна запровадити обмеження, щоб уникнути червоної зони карантину.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу