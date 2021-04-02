Ситуація з коронавірусом у Львові досить тривожна. Протягом останнього часу значно зросла кількість хворих, які потребують госпіталізації. Під Клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги 2 квітня утворилась черга з карет швидкої з хворими на COVID-19.

Лабораторні центри Львівщини 1 квітня виявили понад 1500 нових хворих на коронавірус, серед яких 734 львів'ян. Наразі у стаціонарах медзакладів міста лікуються понад 1000 людей з пневмоніями.

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Під лікарнею ШМД утворилась черга зі швидких

Депутат Львівської міськради від "Самопомочі" Євген Бойко опублікував на своїй фейсбук сторінці вражаюче фото. На світлині зображена черга зі швидких, яка утворилась під стінами лікарні ШМД. За словами Бойка, у каретах швидкої перебувають пацієнти з коронавірусом.

Черга зі швидких з пацієнтами на ковід біля лікарні на Топольній. На жаль, така картина. Бережіть себе та ближніх,

– написав депутат.

Аналогічне фото опублікував мер міста Андрій Садовий у коментарі до свого допису про кількість пацієнтів, які померли від пневмоній у 2019 – 2021 роках.

"А ось черга зі швидких під нашою лікарнею. Фото зроблене щойно", – написав міський голова.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

Через велику кількість хворих на коронавірус державна комісія ТЕБ та НС перевела Львівщину у червону зону. З 25 березня в області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

У Львові, своєю чергою, через складну ситуацію з COVID-19 вирішили продовжити локдаун до 12 квітня.

У львівських лікарнях є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.

Станом на 2 квітня в стаціонарах лікується 1061 пацієнт. З них 994 людей – хворі на коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 34 людини – підключені до апаратів ШВЛ.

У Львові вирішили розгорнути ще близько 1000 додаткових ліжок.

На створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу