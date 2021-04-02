Під львівською лікарнею утворилась черга зі швидких з хворими на COVID-19: фото

Джерело:фейсбук Євгена Бойко
Ситуація з коронавірусом у Львові досить тривожна. Протягом останнього часу значно зросла кількість хворих, які потребують госпіталізації. Під Клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги 2 квітня утворилась черга з карет швидкої з хворими на COVID-19.
Лабораторні центри Львівщини 1 квітня виявили понад 1500 нових хворих на коронавірус, серед яких 734 львів'ян. Наразі у стаціонарах медзакладів міста лікуються понад 1000 людей з пневмоніями.
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Депутат Львівської міськради від "Самопомочі" Євген Бойко опублікував на своїй фейсбук сторінці вражаюче фото. На світлині зображена черга зі швидких, яка утворилась під стінами лікарні ШМД. За словами Бойка, у каретах швидкої перебувають пацієнти з коронавірусом.
Черга зі швидких з пацієнтами на ковід біля лікарні на Топольній. На жаль, така картина. Бережіть себе та ближніх,
– написав депутат.
Аналогічне фото опублікував мер міста Андрій Садовий у коментарі до свого допису про кількість пацієнтів, які померли від пневмоній у 2019 – 2021 роках.
"А ось черга зі швидких під нашою лікарнею. Фото зроблене щойно", – написав міський голова.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу