У селі Малехів, що біля Львова, 31 жовтня трапилась ДТП – Audi в'їхала у стовп. Внаслідок аварії травмувались 4 людей.

ДТП трапилась близько опівночі. Водій не впорався з керуванням та в’їхав у бетонний стовп. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як сталась аварія

22-річний волинянин не впорався з керуванням своєї автівки Audi. Він з’їхав з дороги та врізався у бетонний стовп.

Внаслідок аварії травмувались 4 людей.

Водія та його 19-річну пасажирку відвезли до лікарні.

Ще 2 пасажирам, волинянам віком 22 та 23 роки, медики надали допомогу на місці ДТП.



Волинянин не впорався з керуванням та в'їхав у стовп / Фото поліції Львівщини

Поліція розслідує причини ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожує винному в ДТП, – обмеження волі терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Внаслідок ДТП постраждали 4 людей / Фото поліції Львівщини



Водія та його 19-річну пасажирку забрали до лікарні / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці розслідують причини та обставини ДТП / Фото поліції Львівщини