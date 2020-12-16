Під Львовом п'яний водій в'їхав в відбійник: авто розтрощило вщент – фото
Біля села Сокільники, що під Львовом, 16 грудня трапилась ДТП – п'яний водій Volvo XC 90 в'їхав у відбійник. Правоохоронці склали на порушника 2 протоколи.
ДТП трапилась близько 3:00 на кільці поблизу села Сокільники. П'яний водій в'їхав у відбійник і вщент розтрощив свою автівку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
До теми На Львівщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та в'їхав у озеро: фото
Як трапилась аварія
- Близько 3 години ночі на кільці поблизу Сокільників 44-річний львів'янин на автівці Volvo XC 90 в'їхав у відбійник.
- Внаслідок ДТП його автомобіль сильно пошкодився.
- Патрульні побачили, що він був у стані сп'яніння. Правоохоронці запропонували йому пройти тест на алкоголь.
- Чоловік погодився пройти алкотест лише в лікарні.
- Тестування показало значне перевищення норми алкоголю – 1,56 проміле.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини
На порушника склали 2 протоколи
Правоохоронці склали на чоловіка два протоколи:
- За порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Таке порушення карається 340 гривнями штрафу або позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 6 місяців до року.
- За керування автомобілем в стані сп'яніння. Порушення крається штрафом 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керувати автівкою на рік.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter