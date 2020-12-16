Біля села Сокільники, що під Львовом, 16 грудня трапилась ДТП – п'яний водій Volvo XC 90 в'їхав у відбійник. Правоохоронці склали на порушника 2 протоколи.

ДТП трапилась близько 3:00 на кільці поблизу села Сокільники. П'яний водій в'їхав у відбійник і вщент розтрощив свою автівку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. До теми На Львівщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та в'їхав у озеро: фото Як трапилась аварія Близько 3 години ночі на кільці поблизу Сокільників 44-річний львів'янин на автівці Volvo XC 90 в'їхав у відбійник.

Внаслідок ДТП його автомобіль сильно пошкодився.

Патрульні побачили, що він був у стані сп'яніння. Правоохоронці запропонували йому пройти тест на алкоголь.

Чоловік погодився пройти алкотест лише в лікарні.

Тестування показало значне перевищення норми алкоголю – 1,56 проміле. Дивіться фото з місця ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини На порушника склали 2 протоколи Правоохоронці склали на чоловіка два протоколи: За порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Таке порушення карається 340 гривнями штрафу або позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 6 місяців до року.

За керування автомобілем в стані сп'яніння. Порушення крається штрафом 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керувати автівкою на рік.