На Львівщині 13 компаній потрапили до списку юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції за рішенням РНБО. Ці фірми пов'язують з ексначальником Рава-Руської митниці Іваном Бокалом та відомим у кримінальних колах Володимиром Дідухом.

Бокало та Дідух опинились у списку українських контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції 2 квітня. Список компаній, щодо яких застосовані санкції, оприлюднили в указі президента Володимира Зеленського від 3 квітня.

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13 компаній Львівщини потрапили під санкції РНБО

Санкції РНБО передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій та дозволів на діяльність компаній та інші заходи. До переліку юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції, потрапили 79 компаній, 13 з яких – з Львівщини.

ТзОВ "Грумбо" зареєстроване у Львові й розташоване на вулиці Городоцькій, 224. За даними YouControl, фірму створили 3 місяці тому. Основним видом діяльності вказана "діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами". Власником фірми є львів'янин Андрій Юр.

зареєстроване у Львові й розташоване на вулиці Городоцькій, 224. За даними YouControl, фірму створили 3 місяці тому. Основним видом діяльності вказана "діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами". Власником фірми є львів'янин Андрій Юр. ТзОВ "Магнез" зареєстроване у Львові 5 місяців тому. Фірма також розташована на вулиці Городоцькій, 224. Основний вид діяльності – неспеціалізована гуртова торгівля. Кінцевим бенефіціарним власником є львів'янин Владислав Олесюк.

зареєстроване у Львові 5 місяців тому. Фірма також розташована на вулиці Городоцькій, 224. Основний вид діяльності – неспеціалізована гуртова торгівля. Кінцевим бенефіціарним власником є львів'янин Владислав Олесюк. ТзОВ "Фючерайз" зареєстроване у Львові 3 місяці тому. Розташоване на вулиці Конюшинна, 10. Основний вид діяльності – "діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами". Кінцевий бенефіціарний власник – львів'янин Ігор Огоновський.

зареєстроване у Львові 3 місяці тому. Розташоване на вулиці Конюшинна, 10. Основний вид діяльності – "діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами". Кінцевий бенефіціарний власник – львів'янин Ігор Огоновський. ТзОВ "Равтранс Логістик" зареєстрували понад 5 років тому у місті Рава-Руська. Розташоване на вулиці Коновальця, 27. Фірма здійснює діяльність у сфері ремонту та надання в оренду вантажного транспорту. Засновниками ТзОВ є жителі Жовківщини Ганна та Василь Бокало.

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ТзОВ "Сервісцентробуд" зареєстроване у Львові понад 13 років тому. Розташоване на вулиці Кульпарківській, 93. Основний вид діяльності – "загальне прибирання будинків". Серед інших видів діяльності також є гуртова торгівля та надання нерухомості в оренду. Засновниками фірми є жителі Жовківщини Ганна та Мар'яна Бокало.

зареєстроване у Львові понад 13 років тому. Розташоване на вулиці Кульпарківській, 93. Основний вид діяльності – "загальне прибирання будинків". Серед інших видів діяльності також є гуртова торгівля та надання нерухомості в оренду. Засновниками фірми є жителі Жовківщини Ганна та Мар'яна Бокало. ТзОВ "Спільне українсько-польське підприємство "Равтранс" зареєстроване 23 роки тому у місті Рава-Руська. Розташоване на вулиці Коновальця, 27. Фірма займається обслуговуванням, ремонтом та наданням в оренду вантажних автомобілів. Засновники – жителі Жовківщини Ганна Бокало та Віктор Гнідець.

зареєстроване 23 роки тому у місті Рава-Руська. Розташоване на вулиці Коновальця, 27. Фірма займається обслуговуванням, ремонтом та наданням в оренду вантажних автомобілів. Засновники – жителі Жовківщини Ганна Бокало та Віктор Гнідець. ТзОВ "Екогарант" зареєстроване у Львові 13 років тому. Фірма розташована на вулиці Кульпарківській, 93. Основний вид діяльності – надання в оренду та експлуатацію власної чи орендованої нерухомості. Засновник фірми – житель Жовківщини Михайло Сліпець.

зареєстроване у Львові 13 років тому. Фірма розташована на вулиці Кульпарківській, 93. Основний вид діяльності – надання в оренду та експлуатацію власної чи орендованої нерухомості. Засновник фірми – житель Жовківщини Михайло Сліпець. ТзОВ "Рава Тір Сервіс" з ареєстроване понад 16 років тому у місті Рава-Руська. Розташоване на вулиці Коновальця, 27. Фірма здійснює техобслуговування та ремонт транспортних засобів. Кінцевими бенефіціарними власники фірми є жителі Рави-Руської Ганна та Володимир Пельц та житель Жовківщини Василь Бокало.

ареєстроване понад 16 років тому у місті Рава-Руська. Розташоване на вулиці Коновальця, 27. Фірма здійснює техобслуговування та ремонт транспортних засобів. Кінцевими бенефіціарними власники фірми є жителі Рави-Руської Ганна та Володимир Пельц та житель Жовківщини Василь Бокало. ТзОВ "Імперопт Торг" зареєстроване 4 місяці тому у Львові. Фірма розташована на вулиці Під Голоском, 6, офіс 38. Основний вид діяльності – "діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами". Кінцевий бенефіціарний власник – житель Хмельницької області Ігор Лавров.

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