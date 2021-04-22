Під санкції РНБО потрапили 18 львівських компаній

За рішенням РНБО, 18 компаній з Львівщини потрапили до списку юридичних осіб, щодо яких застосують санкції. Підриємства обмежать у торговельних операціях, а їхні активи заблокують.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 13 осіб та 95 компаній. Рішення щодо цього ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.

До теми 13 контрабандистів і 95 компаній: Зеленський ввів у дію другий пакет санкцій РНБО

До санкційного списку потрапили 18 компаній з Львівщини

Санкції РНБО передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона здійснення публічних та оборонних закупівель та інші заходи. Загалом до санкційного списку потрапили 95 компаній, 18 з яких – з Львівщини. Санкції щодо них застосують на 3 роки.

ТзОВ "Профітекс ЛТД";

ТзОВ "УКРТОРГПРОМСНАБ";

ТзОВ "Львівська фармацевтична фабрика";

ТзОВ "Максимум плюс";

ТзОВ "Ярославна";

ТзОВ "Яніна";

ТзОВ "Т.Д.В. Виробництво";

ТзОВ "Торгова компанія "Система";

ТзОВ "Світлиця";

ТзОВ "Доротея";

ТзОВ – Фірма "Галицький Бескид";

ТзОВ "Прімар";

ТзОВ "Авто-Імпортер";

Приватне підприємство "Біпавер";

ТзОВ "Лайт Торг Лімітед";

ТзОВ "Фортсет";

ТзОВ "Евклаз";

Приватне підприємство "Магістар-СГ".