Під санкції РНБО потрапили 18 львівських компаній

Джерело:Офіс Президента
За рішенням РНБО, 18 компаній з Львівщини потрапили до списку юридичних осіб, щодо яких застосують санкції. Підриємства обмежать у торговельних операціях, а їхні активи заблокують.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 13 осіб та 95 компаній. Рішення щодо цього ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.
До теми 13 контрабандистів і 95 компаній: Зеленський ввів у дію другий пакет санкцій РНБО
Санкції РНБО передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона здійснення публічних та оборонних закупівель та інші заходи. Загалом до санкційного списку потрапили 95 компаній, 18 з яких – з Львівщини. Санкції щодо них застосують на 3 роки.