У Львові на площі Ринок чоловік зворушливо освідчився коханій. Він орендував ковзанку, запросив музикантів та зробив своїй коханій оригінальний сюрприз. Цю відпустку дівчина запам'ятає на все життя.

Закохані приїхали до Львова на вихідні. Чоловік освідчився своїй коханій після майстер-класу на ковзанці. Про це повідомило видання "Львів – місто натхнення".

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Як відбувалось освідчення

Чоловік запросив свою кохану на вихідні до Львова.

Гуляючи містом, пара вирішила покататись на ковзанах на площі Ринок.

Після майстер-класу від інструкторів ковзанки почалось справжнє дійство, за яким спостерігали десятки львів'ян та туристів.

На ковзанці увімкнули світломузику, а на лід вийшов музичний гурт.

Під їхній акомпанемент фігуристи виконали чудові танці з підтримками на ковзанах.

Після виступу пара фігуристів провела закоханих до центру ковзанки.

Там на дівчину чекала оновна частина сюрпризу – льодова скульптура з вигравіюваною каблучкою.



Пара приїхала до Львова на вихідні / Фото "Львів – місто натхнення"

Що відповіла дівчина

Освідчення допомогла організувати івент-агенція Flash Day.

Хлопець подарував коханій серце, та під оплески львів’ян освідчився в коханні,

– розповіла керівниця агенції Тетяна Барнович.

Бaрнoвич додала, що дівчина аж ніяк не чекала такого сюрпризу. Вона не могла стримати сліз щастя. Дівчина погодилась вийти заміж за свого коханого під оплески та захват численних свідків події.



На ковзанці на площі Ринок зробив коханій оригінальний сюрприз / Фото "Львів – місто натхнення"



Дівчина не могла приховати здивування та радості / Фото "Львів – місто натхнення"



Чоловік освідчився коханій після виступу фігуристів / Фото "Львів – місто натхнення"



Дівчина відповіла "Так" / Фото "Львів – місто натхнення"