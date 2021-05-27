Суд вже обрав запобіжні заходи правоохоронцям, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. У судовому реєстрі з'явилися відповідні ухвали.

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Заступнику начальника кримінальної поліції перебуває у СІЗО

Підозрюваним вже призначили запобіжні заходи та розміри застави. Згідно із судовими ухвалами, до злочинної групи входить 4 чинних та 1 колишній поліцейський.

Наразі більшість імен затриманих поки невідома. Проте в одній з ухвал випадково оприлюднили ім'я одного з підозрюваних. Ним виявився заступник начальника відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області Юрій Фок.

У Львівській обласній прокуратурі розповіли, що йому також обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Проте він може вийти з СІЗО за 2,27 мільйона гривень застави. Наразі відповідна ухвала в реєстрі поки відсутня.



Одним з учасників злочинної групи був Юрій Фок / Скриншот ухвали

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Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи

Учасників злочинної групи затримали 21 травня. Одному з правоохоронців також обрали як запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Проте передбачили заставу – 2,04 мільйона гривень. Цікаво, що першочергово слідчий ДБР клопотав про заставу в розмірі 4 мільйони гривень.

Адвокат ще одного підозрюваного клопотав про відвід від розгляду його справи судді, яка обрала запобіжний захід 2 іншим підозрюваним. Однак суд не задовольнив це клопотання

Ще один затриманий не є правоохоронцем. Його підозрюють у збереженні та збуті наркотиків та співпраці зі злочинною групою. Чоловікові призначили 181 тисячу гривень застави. Хоч в ухвалі й немає фактичних обставин злочину, проте там зазначено, що підозрюваний "має широке коло знайомих серед службових осіб різних правоохоронних органів".

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