Суд вже обрав запобіжні заходи правоохоронцям, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. У судовому реєстрі з'явилися відповідні ухвали.
До теми Продавали наркотики й підробляли кримінальні справи: у Львові викрили групу поліцейських
Заступнику начальника кримінальної поліції перебуває у СІЗО
Підозрюваним вже призначили запобіжні заходи та розміри застави. Згідно із судовими ухвалами, до злочинної групи входить 4 чинних та 1 колишній поліцейський.
Наразі більшість імен затриманих поки невідома. Проте в одній з ухвал випадково оприлюднили ім'я одного з підозрюваних. Ним виявився заступник начальника відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області Юрій Фок.
У Львівській обласній прокуратурі розповіли, що йому також обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Проте він може вийти з СІЗО за 2,27 мільйона гривень застави. Наразі відповідна ухвала в реєстрі поки відсутня.
Одним з учасників злочинної групи був Юрій Фок / Скриншот ухвали
Цікаво Брали хабарі з власників "євроблях": СБУ викрила митника та 2 експоліцейських – фото
Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи
Учасників злочинної групи затримали 21 травня. Одному з правоохоронців також обрали як запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Проте передбачили заставу – 2,04 мільйона гривень. Цікаво, що першочергово слідчий ДБР клопотав про заставу в розмірі 4 мільйони гривень.
Адвокат ще одного підозрюваного клопотав про відвід від розгляду його справи судді, яка обрала запобіжний захід 2 іншим підозрюваним. Однак суд не задовольнив це клопотання
Ще один затриманий не є правоохоронцем. Його підозрюють у збереженні та збуті наркотиків та співпраці зі злочинною групою. Чоловікові призначили 181 тисячу гривень застави. Хоч в ухвалі й немає фактичних обставин злочину, проте там зазначено, що підозрюваний "має широке коло знайомих серед службових осіб різних правоохоронних органів".
Зауважте Взяли 2000 доларів хабаря у підозрюваного: ДБР затримало у Львові 2 поліцейських-криміналістів
Як ДБР та СБУ злочинне угруповання
- Для викриття поліцейських ДБР, СБУ та прокуратура залучила свого агента, якого підозрювані залучали як понятого. Потім вони вимагали в нього робити крадіжки в обмін на наркотики.
- Окрім цього правоохоронці вимагали агента під прикриттям знайти та розповісти про телеграм-канали, у яких продавали наркотики.
- Коли поліцейські дізнались, що він діє під контролем ДБР, вони залучили до "роботи" ще одного чоловіка.
- Той призначив агенту зустріч, щоб придбати наркотики. Вона відбулась 22 квітня, але він від пропозиції відмовився.
- У поліції "покупець" погодився свідчити на агента.
- 30 квітня чоловік розповів, що хоче добровільно віддати наркотики, які буцімто у нього придбав. Проте насправді цей він отримав їх від іншої людини.
- Так підозрювані поліцейські відкрили кримінальне провадження проти агента.
- Агент і "покупець" 19 травня зустрілись повторно. На цей раз чоловік передав наркотики, після чого його затримали.
- Наразі помічникові підозрюваних призначили домашній арешт на 2 місяці.