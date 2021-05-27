Понад 4 мільйони гривень: підозрюваним у торгівлі наркотиками поліцейським призначили застави

На Львівщині співробітники СБУ викрили злочинну групу, яка займалась продажем наркотиків. Серед її членів були чинні та колишні правоохоронці, зокрема, заступник начальника кримінальної поліції. Підозрюваним призначили застави.

Суд вже обрав запобіжні заходи правоохоронцям, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. У судовому реєстрі з'явилися відповідні ухвали.

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Заступнику начальника кримінальної поліції перебуває у СІЗО

Підозрюваним вже призначили запобіжні заходи та розміри застави. Згідно із судовими ухвалами, до злочинної групи входить 4 чинних та 1 колишній поліцейський.

Наразі більшість імен затриманих поки невідома. Проте в одній з ухвал випадково оприлюднили ім'я одного з підозрюваних. Ним виявився заступник начальника відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області Юрій Фок.

У Львівській обласній прокуратурі розповіли, що йому також обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Проте він може вийти з СІЗО за 2,27 мільйона гривень застави. Наразі відповідна ухвала в реєстрі поки відсутня.



Одним з учасників злочинної групи був Юрій Фок / Скриншот ухвали

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Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи

Учасників злочинної групи затримали 21 травня. Одному з правоохоронців також обрали як запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Проте передбачили заставу – 2,04 мільйона гривень. Цікаво, що першочергово слідчий ДБР клопотав про заставу в розмірі 4 мільйони гривень.

Адвокат ще одного підозрюваного клопотав про відвід від розгляду його справи судді, яка обрала запобіжний захід 2 іншим підозрюваним. Однак суд не задовольнив це клопотання

Ще один затриманий не є правоохоронцем. Його підозрюють у збереженні та збуті наркотиків та співпраці зі злочинною групою. Чоловікові призначили 181 тисячу гривень застави. Хоч в ухвалі й немає фактичних обставин злочину, проте там зазначено, що підозрюваний "має широке коло знайомих серед службових осіб різних правоохоронних органів".

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