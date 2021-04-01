У львівському депо 31 березня загорівся трамвай. Підозрюють, що вагон підпалили, адже він не був підключений до мережі.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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Трамвай стояв на відстої

Ввечері 31 березня у трамвайному депо, що розташоване на вулиці Промисловій у Львові, трапилась пожежа – загорівся трамвай.

Виникла пожежа у трамваї. Ліквідували о 18:55. З людей ніхто не постраждав,

– розповів речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

Пожежу загасили швидко, тож трамвай суттєво не постраждав. На місці працювали правоохоронці. Наразі вони з'ясовують усі обставини події. У "Львівелектротрансі" підозрюють зумисний підпал, адже трамвай стояв на відстої.

"Займання виникло у трамваї, що стояв на відстої, без струму. За попередньою інформацією, ймовірно, стався підпал. Суттєвих збитків трамвайний вагон не зазнав", – зазначили у пресслужбі "Львівелектротрансу".

Вагон КТ-4-СУ-1014 "Татра", у якому трапилась пожежа, ввели в експлуатацію 1981 році. Останнім часом цей трамвай не використовували, адже він підлягав капітальному ремонту.

Зверніть увагу! У Львові посилили та продовжили карантин до 12 квітня. Відтепер громадський транспорт курсує у режимі спецперевезень. Проїзд за спецперепустками не ввели, а ось пільги скасували.



У Львові загорівся трамвай / Фото з відкритих джерел