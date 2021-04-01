Підозрюють підпал: у Львові в депо загорівся трамвай – фото
У львівському депо 31 березня загорівся трамвай. Підозрюють, що вагон підпалили, адже він не був підключений до мережі.
Джерело:ZAXID.NET
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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Трамвай стояв на відстої
Ввечері 31 березня у трамвайному депо, що розташоване на вулиці Промисловій у Львові, трапилась пожежа – загорівся трамвай.
Виникла пожежа у трамваї. Ліквідували о 18:55. З людей ніхто не постраждав,
– розповів речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.
Пожежу загасили швидко, тож трамвай суттєво не постраждав. На місці працювали правоохоронці. Наразі вони з'ясовують усі обставини події. У "Львівелектротрансі" підозрюють зумисний підпал, адже трамвай стояв на відстої.
"Займання виникло у трамваї, що стояв на відстої, без струму. За попередньою інформацією, ймовірно, стався підпал. Суттєвих збитків трамвайний вагон не зазнав", – зазначили у пресслужбі "Львівелектротрансу".
Вагон КТ-4-СУ-1014 "Татра", у якому трапилась пожежа, ввели в експлуатацію 1981 році. Останнім часом цей трамвай не використовували, адже він підлягав капітальному ремонту.
У Львові загорівся трамвай / Фото з відкритих джерел
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