У Львові судитимуть ймовірних організаторів підпалу автівки журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Її авто підпалили вночі 30 січня 2020 року. Правоохоронці нарешті завершили досудове розслідування.

Львівська облпрокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно експоліцейського та ще одного чоловіка, які ймовірно замовили підпал автівки журналістки. Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як журналістці "Радіо Свобода" підпалили авто

Слідчі встановили, що 43-річний колишній старший оперуповноважений одного з відділів поліції Львова та 48-річний львів’янин ймовірно замовили підпал автівки журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Вони знайшли виконавця нападу – 19-річного хлопця.

Організатори підпалу надали йому інформацію про місце розташування авто Терещук.

30 січня 2020 року на вулиці Кубійовича у Львові хлопець, вдягнувши капюшон, підклав до лобового скла машини журналістки пакети. Потім він їх підпалив та втік

Під час слідства правоохоронці також з’ясували, що на замовлення колишнього працівника поліції виконавець вже вчиняв аналогічні злочини. Зокрема, наприкінці 2019 року він підпалив інші 2 автомобілі у Львові.

Дивіться відео підпалу автівки Галини Терещук:

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Що загрожує зловмисникам

Суд вже призначив 19-річному виконавцю підпалу покарання у вигляді 5 років за ґратами з іспитовим терміном 3 роки.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти щодо двох ймовірних організаторів підпалу. Їх звинувачують у співучасті в знищенні майна журналістки. Санкції статей передбачають покарання – від 6 до 15 років та від 3 до 10 років за ґратами.





Авто журналістки підпалили вночі 30 січня / Фото з фейсбук-сторінки Василя Терещука



Правоохоронці скерували обвинувальні акти до суду / Фото з фейсбук-сторінки Василя Терещука