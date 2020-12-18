У місті Мостиська, що на Львівщині, правоохоронці припинили роботу підпільного грального закладу. Доступ до гральних автоматів адміністрація закладу надавала лише після дзвінка. Тому про незаконний гральний бізнес правоохоронці дізнались від небайдужого місцевого жителя.

Гральні автомати встановили в одному з орендованих приміщень у Мостиськах. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини

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Як правоохоронці знайшли підпільний гральний заклад

Небайдужий місцевий житель 16 грудня зателефонував у Мостиське відділення поліції.

Він розповів, що в одному з орендованих приміщень у райцентрі працює нелегальний гральний заклад.

На місце поліції приїхали правоохоронці. Вони встановили, що й справді у закладі, всупереч українському законодавству, люди грали в азартні ігри.

Організатори салону ретельно приховували свою діяльність. Доступ у приміщення відвідувачам надавали лише за попередньою домовленістю з адміністрацією.

Під час обшуків у приміщенні грального закладу правоохоронці вилучили 26 комп’ютерів зі спеціальним програмним забезпеченням та інші технічні засоби.

Усі речові докази скерували на експертне дослідження.



Про гральний заклад правоохоронцям розповів місцевий житель / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне проведення азартних ігор та лотерей. Санкція статті передбачає покарання – від 170 до 680 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади на рік.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Зловмисникам загрожує від 170 до 680 тисяч гривень штрафу / Фото поліції Львівщини