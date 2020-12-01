На Львівщині судитимуть колишніх правоохоронців, яких підозрюють у незаконному отриманні грошових допомог. Чоловіки підробили медичні документи та отримали одноразові допомоги на суму 1,3 мільйона гривень.

Колишнім правоохоронцям вже повідомили про підозру у шахрайстві та підробленні документів. Невдовзі суд обере зловмисникам покарання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як колишні правоохоронці незаконно отримали допомоги

Колишні правоохоронці під час проходження військово-лікарської комісії підробили медичні документи.

На підставі несправжніх довідок вони змогли отримати одноразові грошові допомоги у зв’язку з отриманням захворювання під час служби в ОВС.

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру в підробленні документів та шахрайстві.

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці скерували на розгляд суду 10 обвинувальних актів. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікам, – до 8 років за ґратами.

Окрім того, зловмисники повинні відшкодувати заподіяну держбюджету шкоду на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень.