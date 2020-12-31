У Львові правоохоронці повідомили про підозру 10 членам дільничної виборчої комісії. Слідчі встановили, що зловмисники сфальсифікували протоколи про підрахунок голосів під час 2 туру виборів міського голови Львова.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмисникам покарання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як члени ДВК сфальсифікували протоколи

До поліції 22 листопада надійшло повідомлення від офіційного спостерігача.

Чоловік розповів про те, що на одній з виборчих дільниць Сихівського району Львова члени ДВК підробили протоколи підрахунку голосів під час 2 туру виборів міського голови.

Правоохоронці встановили, що 10 членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії.

Що загрожує зловмисникам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фальсифікацію та підроблення виборчої документації, вчинене групою осіб. Зловмисникам загрожує покарання – від 2 до 6 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на 5 років.

Протягом грудня 2020 року слідчі повідомили про підозру всім зловмисникам. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування та скерували обвинувальні акти на розгляд суду.