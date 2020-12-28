Львівські правоохоронці ліквідували підпільне виробництво сигарет. Його організував житель Сумщини. Йому допомагали 3 львів'ян. Щомісяця зловмисники отримували за реалізацію підроблених сигарет 60 мільйонів гривень.

Цех з виробництва фальсифікованих сигарет був розташований у Чернігівській області. Свій "товар" зловмисники продавали мережам гуртової та роздрібної торгівлі в Україні та за її межами. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Як зловмисники організували підпільне виробництво сигарети

Виробничий цех організував 34-річний житель Сумської області.

Він контролював діяльність своїх підлеглих, забезпечував безперервне постачання сировини до цеху та контролював процеси виготовлення та збуту фальсифікату.

Йому "допомагали" 3 жителів Львівщини. Вони слідкували за діяльністю підпільного виробництва.

Сам виробничий цех був розташований у Чернігівській області.

Зловмисники орендували приміщення, де за допомогою спецобладнання масово виготовляли цигарки. Цех працював у закритому режимі.

Зловмисники наліплювали на свій "товар" підроблені акцизні марки.

Сигарети реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в Україні та за її межами.

Виробничі потужності цеху дозволяли виготовляти до 1,6 мільйона пачок цигарок щомісяця, від збуту яких чоловіки отримували майже 60 мільйонів гривень.

Щоб приховати свою злочинну діяльність зловмисники використовували так звані робочі телефони, які регулярно змінювали.

Дивіться фото з підпільного цеху виробництва цигарок / Фото Нацполіції

Що правоохоронці вилучили під час обшуків

Правоохоронці 24 та 25 грудня провели санкціоновані обшуки у підпільному цеху та складі, де зберігали продукцію. Поліцейські вилучили низку речових доказів:

понад 234 тисячі готових до збуту пачок цигарок з логотипами українських та іноземних виробників,

309 тисяч пачок із заготовками для цигарок з фільтром без тютюну,

700 мішків та коробок з тютюном,

матеріали для пакування,

спецобладнання,

20 мобільних телефонів.

Вартість вилучених речей становить майже 20 мільйонів гривень.

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Що загрожує зловмисникам

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення організаторові та його спільникам про підозри за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів й незаконне використання фірмового найменування товару.

За такі злочини зловмисникам загрожує від 8 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.