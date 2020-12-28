Підроблені сигарети на 60 мільйонів гривень: поліцейські знайшли підпільний цех – фото
Львівські правоохоронці ліквідували підпільне виробництво сигарет. Його організував житель Сумщини. Йому допомагали 3 львів'ян. Щомісяця зловмисники отримували за реалізацію підроблених сигарет 60 мільйонів гривень.
Цех з виробництва фальсифікованих сигарет був розташований у Чернігівській області. Свій "товар" зловмисники продавали мережам гуртової та роздрібної торгівлі в Україні та за її межами. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
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Як зловмисники організували підпільне виробництво сигарети
- Виробничий цех організував 34-річний житель Сумської області.
- Він контролював діяльність своїх підлеглих, забезпечував безперервне постачання сировини до цеху та контролював процеси виготовлення та збуту фальсифікату.
- Йому "допомагали" 3 жителів Львівщини. Вони слідкували за діяльністю підпільного виробництва.
- Сам виробничий цех був розташований у Чернігівській області.
- Зловмисники орендували приміщення, де за допомогою спецобладнання масово виготовляли цигарки. Цех працював у закритому режимі.
- Зловмисники наліплювали на свій "товар" підроблені акцизні марки.
- Сигарети реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в Україні та за її межами.
- Виробничі потужності цеху дозволяли виготовляти до 1,6 мільйона пачок цигарок щомісяця, від збуту яких чоловіки отримували майже 60 мільйонів гривень.
- Щоб приховати свою злочинну діяльність зловмисники використовували так звані робочі телефони, які регулярно змінювали.
Дивіться фото з підпільного цеху виробництва цигарок / Фото Нацполіції
Що правоохоронці вилучили під час обшуків
Правоохоронці 24 та 25 грудня провели санкціоновані обшуки у підпільному цеху та складі, де зберігали продукцію. Поліцейські вилучили низку речових доказів:
- понад 234 тисячі готових до збуту пачок цигарок з логотипами українських та іноземних виробників,
- 309 тисяч пачок із заготовками для цигарок з фільтром без тютюну,
- 700 мішків та коробок з тютюном,
- матеріали для пакування,
- спецобладнання,
- 20 мобільних телефонів.
Вартість вилучених речей становить майже 20 мільйонів гривень.
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Що загрожує зловмисникам
Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення організаторові та його спільникам про підозри за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів й незаконне використання фірмового найменування товару.
За такі злочини зловмисникам загрожує від 8 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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