У Львові 5 січня слідчі повідомили 28-річному львів'янину про підозру у фальсифікації лікарських засобів. Чоловік разом зі своїми спільниками виготовляв на складі антисептик та збував фальсифікат великими партіями.

Антисептик виготовляли зі спирту, води, ароматизаторів та харчових додатків. У зловмисника не було ліцензії на виробництво лікарських засобів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зловмисники виготовляли фальсифікований антисептик

Слідчі встановили, що 28-річний львів’янин організував незаконне виготовлення антисептика.

Зловмисник разом зі своїми спільниками виготовляв фальсифікат у львівських складах.

Чоловік не мав відповідної ліцензії.

Зловмисники також не дотримувались стандартів та не проводили обов'язкової атестації виробництва й перевірки якості продукції.

Правоохоронці попередньо встановили, що до складу "лікарського засобу" входили розведений водою спирт невстановленого походження та різні харчові додатки й барвники.

Зловмисники розливали рідину в пляшечки різного об’єму та збували під виглядом антисептика великими партіями.

Дивіться фото обшуків у зловмисників / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили організатору виробництва "антисептика" про підозру у фальсифікації лікарських засобів. Санкція статті передбачає покарання – від 8 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють людей, які були причетні до вчинення цього злочину.