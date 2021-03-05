Підробленого алкоголю на мільйон гривень: на Львівщині накрили нелегальний склад – фото
На Львівщині викрили цех з виробнийтва фальсифікованого алкоголю / Львівська обласна прокуратура
Правоохоронці затримали 2 чоловіків, які організували підпільний цех, де виготовляли підроблений алкоголь. Під час обшуків слідчі вилучили товарів на майже мільйон гривень.
Джерело:Львівська облпрокуратура
Правоохоронці невдовзі повідомлять чоловікам про підозру. Наразі триває досудове розслідування.
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Зловмисники виготовляли 400 пляшок підробок в день
- Правоохоронці встановили, що 2 жителів Львівщини створили цех з виробництва фальсифікованого алкоголю з підробленими марками акцизного податку.
- В день вони виготовляли 300 – 400 пляшок та 20 – 30 10-літрових тетрапаків підробленого алкоголю.
- Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину, та готову продукцію – 3 тисячі літрів спиртової суміші й 220 літрів спирту.
- Орієнтовна вартість вилучених товарів на чорному ринку становить близько мільйона гривень.
Дивіться фото обшуку складу з нелегальним алкоголем / Фото Львівської прокуратури
Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження:
- за "виготовлення чи придбання марок акцизного податку з метою використання при продажі товарів";
- за "незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів".
Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозри та оберуть запобіжні заходи.
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