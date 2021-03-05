Правоохоронці затримали 2 чоловіків, які організували підпільний цех, де виготовляли підроблений алкоголь. Під час обшуків слідчі вилучили товарів на майже мільйон гривень.

Правоохоронці невдовзі повідомлять чоловікам про підозру. Наразі триває досудове розслідування. Цікаво Помстився за 1,85 мільйона гривень боргу: поліція затримала псевдомінувальника ТРЦ у Львові Зловмисники виготовляли 400 пляшок підробок в день Правоохоронці встановили, що 2 жителів Львівщини створили цех з виробництва фальсифікованого алкоголю з підробленими марками акцизного податку.

В день вони виготовляли 300 – 400 пляшок та 20 – 30 10-літрових тетрапаків підробленого алкоголю.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину, та готову продукцію – 3 тисячі літрів спиртової суміші й 220 літрів спирту.

Орієнтовна вартість вилучених товарів на чорному ринку становить близько мільйона гривень. Дивіться фото обшуку складу з нелегальним алкоголем / Фото Львівської прокуратури Правоохоронці проводять розслідування Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження: за "виготовлення чи придбання марок акцизного податку з метою використання при продажі товарів";

за "незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів". Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозри та оберуть запобіжні заходи.