Підробленого алкоголю на мільйон гривень: на Львівщині накрили нелегальний склад – фото

Джерело:Львівська облпрокуратура
Правоохоронці затримали 2 чоловіків, які організували підпільний цех, де виготовляли підроблений алкоголь. Під час обшуків слідчі вилучили товарів на майже мільйон гривень.
Правоохоронці невдовзі повідомлять чоловікам про підозру. Наразі триває досудове розслідування.
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Дивіться фото обшуку складу з нелегальним алкоголем / Фото Львівської прокуратури
Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження:
Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозри та оберуть запобіжні заходи.