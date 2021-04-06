Підсудний 34-річний львів'янин влаштував стрілянину в центрі Львова: фото
У центрі Львова 5 квітня трапилась стрілянина. Невдовзі правоохоронці затримали порушника. Ним виявився підсудний 34-річний львів'янин.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Чоловік – підсудний за нанесення тілесних ушкоджень. Патрульні виявили у нього пістолет, з якого, ймовірно, стріляли в центрі міста.
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У центрі Львова трапилась стрілянина
- Увечері 5 квітня правоохоронці отримали виклик від стурбованого чоловіка.
- Він розповів, що бачив, як 2 чоловіків стріляли на вулиці Кирила і Мефодія.
- Львів'янин повідомив патрульним, куди попрямували зловмисники.
- Поліцейські виявили двох схожих чоловіків на вулиці Грушевського.
- Побачивши правоохоронців, вони почали помітно нервувати.
- Виявилось, що одним з порушників був 34-річний львів'янин, підсудний за нанесення легкого тілесного ушкодження.
- Під час поверхневої перевірки у нього знайшли кобуру та предмет схожий на пістолет.
- На вулиці, де трапилась стрілянина, патрульні знайшли використану гільзу.
У центрі Львова трапилась стрілянина / Фото патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
На місці події приїхали слідчі. Чоловіків супроводили у відділок для встановлення обставин. Попередня кваліфікація події – хуліганство. За таке правопорушення зловмисникам може загрожувати до 4 років зі ґратами.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини інциденту.
Правоохоронці затримали 2 чоловіків / Фото патрульної поліції Львівщини
У підсудного знайшли кобуру та пістолет / Фото патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото патрульної поліції Львівщини
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