Підсудний 34-річний львів'янин влаштував стрілянину в центрі Львова: фото

У центрі Львова 5 квітня трапилась стрілянина. Невдовзі правоохоронці затримали порушника. Ним виявився підсудний 34-річний львів'янин.

Чоловік – підсудний за нанесення тілесних ушкоджень. Патрульні виявили у нього пістолет, з якого, ймовірно, стріляли в центрі міста.

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У центрі Львова трапилась стрілянина

Увечері 5 квітня правоохоронці отримали виклик від стурбованого чоловіка.

Він розповів, що бачив, як 2 чоловіків стріляли на вулиці Кирила і Мефодія.

Львів'янин повідомив патрульним, куди попрямували зловмисники.

Поліцейські виявили двох схожих чоловіків на вулиці Грушевського.

Побачивши правоохоронців, вони почали помітно нервувати.

Виявилось, що одним з порушників був 34-річний львів'янин, підсудний за нанесення легкого тілесного ушкодження.

Під час поверхневої перевірки у нього знайшли кобуру та предмет схожий на пістолет.

На вулиці, де трапилась стрілянина, патрульні знайшли використану гільзу.



У центрі Львова трапилась стрілянина / Фото патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

На місці події приїхали слідчі. Чоловіків супроводили у відділок для встановлення обставин. Попередня кваліфікація події – хуліганство. За таке правопорушення зловмисникам може загрожувати до 4 років зі ґратами.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини інциденту.



Правоохоронці затримали 2 чоловіків / Фото патрульної поліції Львівщини



У підсудного знайшли кобуру та пістолет / Фото патрульної поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото патрульної поліції Львівщини