Підсудний 34-річний львів'янин влаштував стрілянину в центрі Львова: фото

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У центрі Львова 5 квітня трапилась стрілянина. Невдовзі правоохоронці затримали порушника. Ним виявився підсудний 34-річний львів'янин.
Чоловік – підсудний за нанесення тілесних ушкоджень. Патрульні виявили у нього пістолет, з якого, ймовірно, стріляли в центрі міста.
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У центрі Львова трапилась стрілянина / Фото патрульної поліції Львівщини
На місці події приїхали слідчі. Чоловіків супроводили у відділок для встановлення обставин. Попередня кваліфікація події – хуліганство. За таке правопорушення зловмисникам може загрожувати до 4 років зі ґратами.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини інциденту.
Правоохоронці затримали 2 чоловіків / Фото патрульної поліції Львівщини
У підсудного знайшли кобуру та пістолет / Фото патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото патрульної поліції Львівщини