Підтримки від держави – нуль, – Садовий про закупівлю автобусів для міста

Українським виробникам необхідно надати преференції. Наприклад, кредити під низькі відсотки. Все тому, що держава потребує тисяч одиниць транспорту.

Транспорт можна виготовляти в Україні. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

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Що каже Садовий про транспорт

Міський голова розповів, що 7 років тому викликав директора заводу "Електрон" і попросив його зробити трамвай. Потім почали виготовляти тролейбуси та автобуси. За словами Садового, протягом останніх років купили на заводі 200 одиниць техніки та витратили близько півтора мільярда гривень.

Яка підтримка від держави? Нуль,

– наголосив чиновник.

Потрібні преференції для виробників

Садовий зазначив, що Україна програє конкуренцію, тому що наш виробник бере в банку кредит під 15 – 20%. Водночас білоруси, поляки, китайці отримують такі кредити під 0 – 1%.

"Якщо ми говоримо про преференції, нам нічого не треба, тільки дайте доступ до наших дешевих українських грошей. Ми будемо мати десятки тисяч нових робочих місць, податки", – зазначив політик.

Мер зауважив, що кожна країна має преференції для своїх виробників, адже це захист. Садовий підсумував, що місяць тому звернувся з листом щодо цього питання до прем'єр-міністра.