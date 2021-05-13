У під'їзді – хмари пару: підвал львівської багатоповерхівки затопило гарячою водою – фото, відео

У Львові підвал багатоповерхівки затопило гарячою водою. Мешканці будинку скаржаться, що у квартирах на першому поверсі немає чим дихати, адже під'їзд заповнив пар.

Про прикрий інцидент повідомила львів'янка Наталія Солдат на фейсбук сторінці Гарячої лінії міста. Відомо, що витік вже ліквідували й наразі у підвалі відносно сухо.

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Підвал львівської багатоповерхівки затопило гарячою водою

Львів'янка розповіла, що на вулиці Стрийській затопило підвал житлового будинку №100. Вона припустила, що інцидент трапився через те, що з системи теплопостачання випустили усю гарячу воду прямісінько у підвал.

Спустили всю гарячу воду в підвал. В підвалі – по коліна води, весь під'їзд – в парі. У квартирах на 1 першому поверсі дихати немає чим,

– зазначила жінка.

Львів'янка додала у свій допис ролик, на якому можна побачити, як над водою у підвалі підіймається пара.

Дивіться відео, як у Львові затопило підвал багатоповерхівки:

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Витік гарячої води у підвалі вже ліквідували

На Гарячій лінії міста Львова розповіли, що скерували звернення львів'янки у райадміністрацію Сихівського району. Там зазначили, що на місце витоку прибули фахівці, які його вже ліквідували.

"Як повідомили в РА Сихівського району, за вказаною адресою відбувся витік гарячого водопостачання. За інформацією Сихівської РА, на даний час ремонтні роботи проведено, витік ліквідовано", – зазначили на Гарячій лінії міста.

У коментарях опублікували фотозвіт. На світлинах видно, що й справді у підвалі багатоповерхівки на вулиці Стрийській наразі відносно сухо.



Підвал багатоповерхівки затопило гарячою водою / Фото Гарячої лінії Львова



Витік вже ліквідували / Фото Гарячої лінії Львова