Відбувся пікет під Львівською ОДА: протестували проти об'єднання лісгоспів – фото
Під Львівською обладміністрацією 16 березня протестували працівники "Бродівського лісгоспу". Вони – не задоволені можливістю приєднання до іншого підприємства.
Джерело:"Твоє Місто"
Майже сотня працівників лісгоспу приїхали на пікет приблизно о 10 годині. Вони стояли з плакатами "Не пиляйте гілку на якій сидите" та "Не дамо зруйнувати "Бродівський лісгосп".
До теми Екоактивісти не поспішають піднімати проблему вирубки лісів в Україні: чим це загрожує
Яка причина пікету
- Агенство лісових ресурсів України почало реорганізацію лісової галузі.
- Зараз триває етап, на якому займаються укрупненням підприємств.
- "Бродівський лісгосп" хочуть приєднати до двох інших із центром у Золочеві.
- Як зазначили на фейсбук-сторінці "Бродівського лісового господарства" у фейсбуці, їхнє підприємство працює ефективно.
- Працівники "Бродівського лісгоспу" вважають, що їх приєднують до збиткових господарств.
Мітингувальники під облдержадміністрацією / фото "Твоє місто"
Що говорили мітингувальники
Один із активістів сказав, що їхнє підприємство є одним із найбільших в області. Воно щороку сплачує 65 мільйонів гривень податків і не просить дотацій в держави.
Його хочуть приєднати до Золочівського, який не має ні техніки, ні робочої сили. До бідного приєднати потужний лісгосп – це буде скорочення,
– сказав працівник Бродівського лісгоспу, Володимир.
За його словами, об'єднання призведе до ускладнення охорони лісу: працівники, які зараз мають по тисячі гектарів, будуть мати по 2 тисячі.
Працівники бродівського лісгоспу під облдержадміністрацією / фото "Твоє місто"
Поділитися новиною