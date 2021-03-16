Відбувся пікет під Львівською ОДА: протестували проти об'єднання лісгоспів – фото

16 березня 2021 , 16:54
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Джерело:

"Твоє Місто"

Під Львівською обладміністрацією 16 березня протестували працівники "Бродівського лісгоспу". Вони – не задоволені можливістю приєднання до іншого підприємства.

Майже сотня працівників лісгоспу приїхали на пікет приблизно о 10 годині. Вони стояли з плакатами "Не пиляйте гілку на якій сидите" та "Не дамо зруйнувати "Бродівський лісгосп".

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Яка причина пікету

  • Агенство лісових ресурсів України почало реорганізацію лісової галузі.
  • Зараз триває етап, на якому займаються укрупненням підприємств.
  • "Бродівський лісгосп" хочуть приєднати до двох інших із центром у Золочеві.
  • Як зазначили на фейсбук-сторінці "Бродівського лісового господарства" у фейсбуці, їхнє підприємство працює ефективно.
  • Працівники "Бродівського лісгоспу" вважають, що їх приєднують до збиткових господарств.


Мітингувальники під облдержадміністрацією / фото "Твоє місто"

Що говорили мітингувальники

Один із активістів сказав, що їхнє підприємство є одним із найбільших в області. Воно щороку сплачує 65 мільйонів гривень податків і не просить дотацій в держави.

Його хочуть приєднати до Золочівського, який не має ні техніки, ні робочої сили. До бідного приєднати потужний лісгосп – це буде скорочення,
– сказав працівник Бродівського лісгоспу, Володимир.

За його словами, об'єднання призведе до ускладнення охорони лісу: працівники, які зараз мають по тисячі гектарів, будуть мати по 2 тисячі.


Працівники бродівського лісгоспу під облдержадміністрацією / фото "Твоє місто"

Зверніть увагу! Працівники "Бродівського лісгоспу" вже виходили на акцію протесту під міськраду в Бродах 11 березня. Тоді вони намагались отримати підтримку від місцевої влади у боротьбі за свої вимоги.