Пікет проти бізнесу Козака та Медведчука: "Нацкорпус" заблокував готель і завод на Львівщині

На Львівщині активісти "Національного корпусу" 2 березня влаштували чергову акцію протесту проти бізнесу нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Вони блокують готель "Наварія нова" та завод "Керамбуд", які належать родині нардепа.

Активісти "Нацкорпусу" продовжують пікетувати бізнес Козака та Медведчука на Львівщині. За словами начальника штабу Львівського обласного осередку Нацкорпусу Богдана Бордуна готель "Наварія нова" та завод "Керамбуд" належать "родині спонсорів тероризму".

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Як "Нацкорпус" блокував готель та завод на Львівщині

Активісти "Нацкорпусу" вимагають накласти санкції не лише на Козака та Медведчука, а й на членів їхніх родин. Адже підприємства, якими вони фактично володіють, продовжують працювати.

Просто зараз на Львівщині активісти Нацкорпусу блокують готель "Наварія нова" та завод "Керамбуд". Ці об'єкти належить родині спонсорів тероризму та депутатів від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Це вже 3 акція в рамках кампанії Нацкорпусу по боротьбі з колаборантами на Галичині,

– зазначив Бордун.

За словами активістів, бізнеси, рухоме і нерухоме майно, валютні рахунки часто належать мамі, сестрі, братові чи дружині, тому українській владі потрібно звернути на це увагу. Зокрема, готельно-ресторанний комплекс "Наварія нова", що розташований біля Львова, "фактично належить мамі та братові одіозного Тараса Козака".

Дивіться фото пікету готелю "Наварія нова" та заводу "Керамбуд" / Фото Богдана Бордуна

Коротко про пікети бізнесу Козака на Львівщині

Перший пікет Нацкорпусу проти бізнесу Козака відбувся у Львові 16 лютого.

На вулиці Городоцькій 367 у Львові біля офісу компанії "Будмекс" 23 лютого відбулась друга акція протесту партії "Національний корпус". Тоді правоохоронці затримали 6 активістів.

За даними протестувальників, компанії "Будімекс", "Бетонбуд" та "Трансмонолітавто" належать "спонсорам тероризму" – депутатам від ОПЗЖ Тарасові Козаку та Віктору Медведчуку.

Як зазначають організатори, метою акцій є привернення уваги влади та громадськості до "безперешкодного функціонування бізнесу колаборантів".



На Козака наклали санкції / Інфографіка 24 каналу