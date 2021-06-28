Пірнув і зник: на Львівщині потонув 11-річний хлопчик – фото

У ДСНС закликають жителів Львівщини купатися лише у спеціально відведених для цього місцях. Адже там є рятувальники, які зможуть запобігти біді.

До теми Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото

В озері потонув 11-річний хлопець

О 18:22 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Бояничі під час купання в озері 11-річний житель села Ганівка пірнув у воду і не винирнув.

Не гаючи часу, співробітники ДСНС виїхали на місце події.

Вони за допомогою човна обстежили озеро.

Врешті рятувальники витягнули тіло школяра без ознак життя.

Його передали медикам та правоохоронцям.

Наразі поліція встановлює усі обставини події.



Трагедія трапилась у селі Бояничі / Фото Червоноградського РУ ДСНС



Хлопчик пірнув у воду та зник / Фото Червоноградського РУ ДСНС



На жаль, школяр загинув / Фото Червоноградського РУ ДСНС



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Червоноградського РУ ДСНС