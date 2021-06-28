Пірнув і зник: на Львівщині потонув 11-річний хлопчик – фото
28 червня 2021 , 11:19Читать новость на русском
Джерело:Червоноградське РУ ДСНС
У Червоноградському районі 27 червня трапилась трагедія – потонув 11-річний хлопець. Він пішов плавати на місцеве озеро, пірнув і зник.
У ДСНС закликають жителів Львівщини купатися лише у спеціально відведених для цього місцях. Адже там є рятувальники, які зможуть запобігти біді.
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В озері потонув 11-річний хлопець
- О 18:22 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Бояничі під час купання в озері 11-річний житель села Ганівка пірнув у воду і не винирнув.
- Не гаючи часу, співробітники ДСНС виїхали на місце події.
- Вони за допомогою човна обстежили озеро.
- Врешті рятувальники витягнули тіло школяра без ознак життя.
- Його передали медикам та правоохоронцям.
- Наразі поліція встановлює усі обставини події.
Трагедія трапилась у селі Бояничі / Фото Червоноградського РУ ДСНС
Хлопчик пірнув у воду та зник / Фото Червоноградського РУ ДСНС
На жаль, школяр загинув / Фото Червоноградського РУ ДСНС
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Червоноградського РУ ДСНС