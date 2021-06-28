Пірнув і зник: на Львівщині потонув 11-річний хлопчик – фото

28 червня 2021 , 11:19
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Джерело:

Червоноградське РУ ДСНС

У Червоноградському районі 27 червня трапилась трагедія – потонув 11-річний хлопець. Він пішов плавати на місцеве озеро, пірнув і зник.

У ДСНС закликають жителів Львівщини купатися лише у спеціально відведених для цього місцях. Адже там є рятувальники, які зможуть запобігти біді.

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В озері потонув 11-річний хлопець

  • О 18:22 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Бояничі під час купання в озері 11-річний житель села Ганівка пірнув у воду і не винирнув.
  • Не гаючи часу, співробітники ДСНС виїхали на місце події.
  • Вони за допомогою човна обстежили озеро.
  • Врешті рятувальники витягнули тіло школяра без ознак життя.
  • Його передали медикам та правоохоронцям.
  • Наразі поліція встановлює усі обставини події.


Трагедія трапилась у селі Бояничі / Фото Червоноградського РУ ДСНС


Хлопчик пірнув у воду та зник / Фото Червоноградського РУ ДСНС


На жаль, школяр загинув / Фото Червоноградського РУ ДСНС


Правоохоронці проводять розслідування / Фото Червоноградського РУ ДСНС

Автор: Ольга Котів