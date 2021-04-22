Писала заяву п'яною: на Львівщині засудили жінку, яка збрехала про своє зґвалтування
Кам'янка-Бузький райсуд Львівщини визнав жительку Радехова винною в наданні неправдивих показів. Жінка заявила, що її зґвалтували 3 чоловіків. Проте пізніше змінила покази, адже, за її словами, вона була п'яна, коли писала заяву.
Джерело:ZAXID.NET
Жінка розповідала, що її буцімто зґвалтували у 2013 році. Опісля вона хотіла змінити покази, але боялась правоохоронців, які погрожували їй в'язницею, якщо вона це зробить.
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Жінка збрехала про своє зґвалтування
- У вироку суду мовиться, що, за словами жінки, зґвалтування трапилось у червні 2013 року у Радехові.
- Вона заявляла, що троє чоловіків, застосовуючи фізичну силу, поклали її на собачу будку та зґвалтували.
- Під час слідства жінка неодноразово давала свідчення про цей випадок.
- Проте у 2018 році вона вирішила змінити покази. Тоді суд виправдав підозрюваних у зґвалтуванні.
- Жінка розповіла, що писала заяву, коли була п'яна.
- Пізніше вона хотіла змінити покази. Проте правоохоронці почали погрожувати їй в'язницею, тож жінка злякалась.
- За її словами, у статеві зносини з усіма підсудними вона вступила добровільно.
- Під час судового засідання, жінка розповіла, що шкодує про свою брехню.
- Вона додала, що засуджує свої дії та просила суд її суворо не карати.
Жінці присудили рік іспитового терміну
Суддя Кам'янка-Бузького райсуду Львівщини Уляна Костюк, дослідивши матеріали справи, визнала жінку винною в наданні неправдивих показань та введенні суду в оману.
Їй призначили 3 роки за ґратами. Проте підсудну одразу звільнили від відбування покарання, встановивши натомість рік іспитового терміну.
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